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В Донбассе завершилась первая стадия обмена пленных

27.12.2017

В Донбассе завершился первый этап обмена пленных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР).

В обмен на 74 пленных со стороны сепаратистов, Киеву передали 16 человек. По словам представителя ДНР, украинские власти вначале планировали передать 99 человек. При этом к сепаратистам отказались вернуться двое военнопленных. Обмен проходит на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и Горловкой, которую удерживает ДНР. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Красный Крест.

25 декабря условия обмена были согласованы. Согласно им, Украина освободит 306 человек, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР 74 пленных.


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