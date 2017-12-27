Facebook назвал причину блокировки аккаунта Кадырова

Аккаунты Рамзана Кадырова в соцсетях Facebook и Instagram были заблокированы из-за попадания в санкционный список в США, сообщает «Медиазона», получившая ответ на официальный запрос.

«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорится в сообщении.

Блокировка затронула также аккаунт Кадырова в Instagram, поскольку эта соцсеть также принадлежит Facebook.

Аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook недоступны с утра 23 декабря. Глава Чечни был включен в «список Магнитского» 20 декабря. В пояснении Госдепа, в частности, сказано, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».

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