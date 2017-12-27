Навальный призвал сторонников «выйти на улицу» 28 января

Навальный уверен, что президенту РФ Владимиру Путину и Кремлю «нужна только явка». «Свои 70% они уже получили — это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали. Любая фокус-группа криком кричит: ну уж лучше Путин, чем эти. Задача «победы» решена, и до 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки», — пишет оппозиционер.
В такой ситуации самое правильное устроить забастовку, считает Навальный. 28 января он призывает устроить общероссийскую акцию в поддержку этой забастовки.
25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказала Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты. После этого политик призвал к бойкоту голосования.
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