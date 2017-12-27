Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Навальный призвал сторонников «выйти на улицу» 28 января

27.12.2017

Алексей Навальный призвал сторонников бойкотировать выборы и выйти на акцию 28 января. Оппозиционер написал об этом в среду, 27 декабря, на своем сайте.

Навальный уверен, что президенту РФ Владимиру Путину и Кремлю «нужна только явка». «Свои 70% они уже получили — это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали. Любая фокус-группа криком кричит: ну уж лучше Путин, чем эти. Задача «победы» решена, и до 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки», — пишет оппозиционер.

В такой ситуации самое правильное устроить забастовку, считает Навальный. 28 января он призывает устроить общероссийскую акцию в поддержку этой забастовки.

25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказала Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты. После этого политик призвал к бойкоту голосования.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Песков призвал проверить законность слов Навального о бойкоте голосования

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

Фейки года

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Чекистский трюк оказался скрепой

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.