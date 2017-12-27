Euronews: Открытие офиса НАТО в Молдавии грозит обострением отношений Альянса и РФ

Открытие офиса НАТО в Республике Молдова может усилить информационное противостояние между Альянсом и Россией, сообщается в статье Euronews.

Офис был открыт 8 декабря в Кишиневе. На торжественной церемонии присутствовали заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер и премьер-министр Молдовы Павел Филипп. Офис должен был быть открыт еще в 2015 году, однако событие пришлось отложить на два года из-за неблагоприятной политической обстановки. Недавние опросы общественного мнения показали довольно низкую поддержку членства республики в НАТО. За вхождение в Альянс высказывались лишь 15,9% граждан. В связи с этим молдавские политики избегали публичных дискуссий по этой теме, пишет Euronews. Теперь, после открытия офиса, по мнению ряда местных аналитиков, эта тема не может не стать публичной. Тем более что обеспокоенность по поводу офиса выразил президент Молдавии Игорь Додон. В своем Facebook он написал, что поспешность, с которой правительство страны действует в этом вопросе, несет в себе существенные риски для национальной безопасности республики. По мнению президента, подобная деятельность направлена «не на укрепление суверенитета, территориальной целостности и независимости Республики Молдова».

По мнению члена киевского Центра новой Европы Леонида Литра, Додон такими заявлениями пытается завоевать симпатии большого пророссийского электората. Научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Девятков указывает, что Россия обеспокоена попытками НАТО изменить нейтральный статус Молдавии. «Альянс фактически привлекает нейтральные страны к своей орбите, проводя совместные учения, распространяя свои военные стандарты, обмениваясь военной информацией и активно продвигая свой позитивный имидж. Это «умная» политика, которая бросает прямой военный вызов любой стране, прежде всего, России», — считает Девятков. Другого мнения придерживается молдавский политолог Михай Поппои: «НАТО плодотворно сотрудничает с другими нейтральными европейскими странами, такими как Австрия, Швеция и Финляндия. Российская пропаганда, распространяемая пророссийскими силами в Молдавии, объединяет офис НАТО и нейтралитет Молдовы, когда, на самом деле, эти два вопроса не связаны между собой».

26 декабря в резиденции российского лидера в Ново-Огарево прошла встреча президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона.







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