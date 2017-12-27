Euronews: Открытие офиса НАТО в Молдавии грозит обострением отношений Альянса и РФ

Открытие офиса НАТО в Республике Молдова может усилить информационное противостояние между Альянсом и Россией, сообщается в статье Euronews.
Офис был открыт 8 декабря в Кишиневе. На торжественной церемонии присутствовали заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер и премьер-министр Молдовы Павел Филипп. Офис должен был быть открыт еще в 2015 году, однако событие пришлось отложить на два года из-за неблагоприятной политической обстановки. Недавние опросы общественного мнения показали довольно низкую поддержку членства республики в НАТО. За вхождение в Альянс высказывались лишь 15,9% граждан. В связи с этим молдавские политики избегали публичных дискуссий по этой теме, пишет Euronews. Теперь, после открытия офиса, по мнению ряда местных аналитиков, эта тема не может не стать публичной. Тем более что обеспокоенность по поводу офиса выразил президент Молдавии Игорь Додон. В своем Facebook он написал, что поспешность, с которой правительство страны действует в этом вопросе, несет в себе существенные риски для национальной безопасности республики. По мнению президента, подобная деятельность направлена «не на укрепление суверенитета, территориальной целостности и независимости Республики Молдова».
26 декабря в резиденции российского лидера в Ново-Огарево прошла встреча президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона.
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