Устроивший стрельбу экс-директор фабрики «Меньшевик» скрылся

Сотрудники полиции и Росгвардии проверили всю территорию кондитерской фабрики «Меньшевик», но не обнаружили устроившего стрельбу бывшего директора предприятия Илью Аверьянова, сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на УМВД по Москве. Зона поиска мужчины расширена на весь город.

Жертвой стрельбы стал один охранник предприятия. Аверьянов объяснил свои действия самообороной от «банды», которая «по поддельным документам отобрала фабрику». Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Илья Аверянов открыл стрельбу на фабрике «Меньшевик» утром 27 декабря. В это время на предприятии находились судебные приставы.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:

Фейки года

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Чекистский трюк оказался скрепой

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию



Суд суров, но можно не являться