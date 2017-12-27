Мутко ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает в среду, 27 декабря, «Р-Спорт».

Мутко заявил, что теперь он сосредоточится на работе в правительстве. Новым председателем станет генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018Алексей Сорокин. «Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок»,— цитирует издание Виталия Мутко.25 декабря Мутко на полгода приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. По данным СМИ это было связано с обвинениями Международного Олимпийского комитета в адрес чиновника. В МОК заявили, что Мутко участвовал в госпрограмме по использованию допинга российскими олимпийцами на играх в Сочи.