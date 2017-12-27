Путин лично принес в ЦИК документы для выдвижения

Центризбирком России принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году, сообщает ТАСС.

Пакет документов у Путина приняли сотрудники рабочей группы ЦИК. По завершению процедуры стороны подписали протокол. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

The New Times

26 декабря собрание избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения Путина на выборах президента в марте 2018 года. В его поддержку выступили, в частности, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова и другие.

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Чекистский трюк оказался скрепой

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию



Суд суров, но можно не являться