Путин лично принес в ЦИК документы для выдвижения

Центризбирком России принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году, сообщает ТАСС.
Пакет документов у Путина приняли сотрудники рабочей группы ЦИК. По завершению процедуры стороны подписали протокол. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.26 декабря собрание избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения Путина на выборах президента в марте 2018 года. В его поддержку выступили, в частности, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова и другие.
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