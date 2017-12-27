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Утеряна связь с первым спутником Анголы, запущенным с Байконура

27.12.2017

После выхода на орбиту утеряна связь со спутником «Ангосат», сообщает «Интерфакс».

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — сказал источник агентства.

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» стартовала с космодрома «Байконур» с первым ангольским спутником «Ангосат» в ночь на 27 декабря. Планировалось, что спутник будет обеспечивать вещание на территории Республики Ангола и всего африканского континента. 

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