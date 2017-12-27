Утеряна связь с первым спутником Анголы, запущенным с Байконура

После выхода на орбиту утеряна связь со спутником «Ангосат», сообщает «Интерфакс».

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — сказал источник агентства.

The New Times

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» стартовала с космодрома «Байконур» с первым ангольским спутником «Ангосат» в ночь на 27 декабря. Планировалось, что спутник будет обеспечивать вещание на территории Республики Ангола и всего африканского континента.

Фейки года

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Чекистский трюк оказался скрепой

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию



Суд суров, но можно не являться