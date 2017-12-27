Андрей Мовчан о целях Навального

Просто мысль. Мне кажется Навальный, как (по его собственному утверждению) профессиональный политик, не мог не понимать, что (а) есть решение его к выборам не допускать (почему - отдельный вопрос), и (б) люди, принявшие закон Димы Яковлева, не побрезгуют это решение выполнить no matter what. Если не понимал, значит политик пока неопытный, очевидного расклада не чувствует. А если понимал, то какая же у него цель?

Конечно, перед выборами политик говорит, что хочет быть избранным. Это мантра, без которой на выборы не идут. Но если Навальный не понимал, что он, даже будучи допущен, не будет избран, то он еще меньше политик, чем кажется по истории с недопущением. Я думаю — понимал. Значит целей может быть три: либо он стремился попасть на выборы и продемонстрировать всем, как много людей его поддерживают, чтобы создать платформу на будущее (отличная цель, если поддержка действительно большая); либо он стремился попасть на выборы, чтобы увести голоса у кого-то (вряд ли, спойлеров и так хватает, Путин и так выигрывает); либо он НЕ стремился попасть на выборы, но ему нужен был именно отказ — например чтобы утверждать, что, если бы его допустили, он бы их выиграл или собрал много голосов.

Ну и какие же у него были варианты?



Первый вариант он использовал — наскочил с разбегу лбом на каменную стену, заработал шишку на лбу и теперь будет всем ее показывать и стену ругать по чем зря. Только вариант этот бессмысленен с точки зрения всех целей и задач кроме последней — допуска к выборам он не обеспечит точно, и репутацию его испортит.

А ведь весь его недопуск держался на одной ниточке — судимости. У АП даже плана Б похоже не было. И вот тут возникает вопрос: Если Алексей Навальный хотел допуска к выборам, то почему (а) не выдвинул в последний момент свою жену? Не собрал бы подписи? Глупости — сам бы и собрал так же, как для себя, еще больше бы собрал — интрига была бы круче. (б) не скооперировался ни с кем, да с той же Собчак (в обмен на место премьер министра, скажете вы, и я соглашусь, конечно, в обмен, а можно и без обмена, победить он все равно не мог и не собирался, задача была — показать сколько за него проголосуют, разве не так?)?

То есть я ничего не утверждаю. Но ситуация выглядит подозрительно с точки зрения конечной цели политика, либо — с точки зрения его профессионализма. То есть — нет ничего плохого, если Навальный ставил перед собой именно цель получить отказ и продолжать консолидировать сторонников с помощью «демонстрации ран» — обвинения властей теперь еще и в незаконном недопуске на выборы, и это заранее обреченное выдвижение — ход в долгосрочной игре. Но мне кажется, было бы разумнее ему так и сказать своим сторонникам: «мы сделали все по закону и по правилам, мы дали власти возможность закон соблюсти, мы знали, что власть этого не сделает, но не могли поступить иначе. Теперь мы чисты перед собой и обществом, мы показали кто здесь преступники, мы будем бороться дальше». Вместо этого Алексей почему-то агрессивно повторяет, что собирался зарегистрироваться. И вот это странно.

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