Чиновников наказали за выступление школьника из Нового Уренгоя

По итогам проверки департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа четыре чиновника получили дисциплинарные взыскания за выступление учащегося местной гимназии Николая Десятниченко в Бундестаге, сообщает в среду, 27 декабря, «Интерфакс».

Были наказаны два заместителя главы Нового Уренгоя — по социальным вопросам и по внутренней политике. Также выговор получили начальник и заместитель информационно-аналитического управления.

Ранее выговор также получил директор гимназии, в которой учится выступающий.

Николая Десятниченко обвинили в реабилитации нацизма за речь в Бундестаге, в которой он заявил, что не все немецкие солдаты хотели воевать. Из-за этого 20 ноября депутат законодательного собрания Ямала Елена Кукушкина подала жалобу на школьника в ФСБ и прокуратуру. За Десятниченко позже заступились в Кремле. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил, что из-за травли школьник похудел на семь килограммов.

