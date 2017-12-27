Хакер Козловский обвинил ФСБ в причастности к созданию компьютерных вирусов

Создание вирусов WannaCry и Lurk курировали сотрудники ФСБ, утверждает хакер Константин Козловский, арестованный по делу вируса Lurk, с помощью которого из российских банков похитили 1,2 млрд руб., сообщает «Дождь».

Для «обкатки» вирусов использовались компьютерные системы крупнейших компаний— «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и Сбербанка, утверждает Козловский. Он не отверг вменяемых ему обвинений в хищениях с помощью вируса Lurk — за исключением хищений с корсчетов банка «Таатта», «Металлинвестбанка» и «Грант Инвест Банка».

«Да, мои структуры обналичивали средства оттуда. Однако технически хищения осуществляли Докучаев и компания», — рассказал Козловский.

Майор ФСБ Дмитрий Докучаев, о котором говорит Козловский, в декабре 2016 года арестован по делу о госизмене. Также арестованы полковник ФСБ Сергей Михайлов, предприниматель Георгий Фомченков и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По данным «Дождя», их подозревают в передаче американским спецслужбам данных о российских хакерах.

Ранее Козловский заявлял, что Докучаев курировал осуществленный им взлом компьютерной сети комитета Демократической партии США.

Козловский был арестован летом 2016 года. Тогда ФСБ и МВД отчитались, что пресекли деятельность 40 хакеров из группировки Lurk, которые, как выяснило следствие, с помощью одноименного вируса похитили более 1,2 млрд руб. со счетов российских банков.

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