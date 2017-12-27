Устроивший стрельбу на фабрике объяснил свои действия

На фабрике «Меньшевик» утром 27 декабря мужчина открыл стрельбу. По некоторым данным, это бывший руководитель предприятия Илья Аверьянов.

Редакции Business FM удалось связаться по телефону со стрелявшим, который забаррикадировался в здании фабрики.

The New Times

«Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — сказал Аверьянов.

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