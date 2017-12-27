Стрельбу на фабрике «Меньшевик» открыли из-за долгов

Мужчиной, открывшим стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик», по предварительным данным «Интерфакса», является бывший директор предприятия Илья Аверьянов, с ним ведутся переговоры.

«По предварительным данным, утром на территорию фабрики прибыли судебные приставы и представители взыскателя для проведения исполнительных действий, в том числе, описи имущества», — сказал собеседник агентства, уточнив, что бывший директор предприятия Аверьянов выхватил карабин «Сайга» и произвел несколько выстрелов в посетителей.

The New Times

В результате стрельбы один человек погиб на месте, несколько ранены. Стрелявший забаррикадировался в здании. Готовится операция по его задержанию.

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