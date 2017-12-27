Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Директор московской фабрики застрелил оппонента в споре о бизнесе

27.12.2017

Мужчина, по данным источника ТАСС, — директор фабрики «Меньшевик» в ходе конфликта застрелил из пистолета своего конкурента по бизнесу.

«Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате чего один из них причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте», — сказал собеседник агентства в полиции.

По данным «Интерфакса», устроивший стрельбу забаррикадировался в здании.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Фейки года

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Чекистский трюк оказался скрепой

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

Суд суров, но можно не являться

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.