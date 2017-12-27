Директор московской фабрики застрелил оппонента в споре о бизнесе

Мужчина, по данным источника ТАСС, — директор фабрики «Меньшевик» в ходе конфликта застрелил из пистолета своего конкурента по бизнесу.
«Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате чего один из них причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте», — сказал собеседник агентства в полиции.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»
Чекистский трюк оказался скрепой
Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию
Суд суров, но можно не являться