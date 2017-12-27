Эксперты оценили количество террористов в Сирии и Ираке

По данным международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, количество террористов, находящихся на территории Ирака и Сирии, сократилось до 1 тыс. человек.

«До сегодняшнего дня мы насчитывали около 3000 человек. Но последняя оценка, которую мы получили сегодня, — это около 1000 человек в Ираке и Сирии», — сообщил Military.com представитель международной коалиции по борьбе с ИГ* Райан Диллон.

6 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщал о том, что Сирия полностью освобождена от террористов. 11 декабря президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая

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