В МИД РФ обвинили Госдеп США во вмешательстве в процесс выборов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова представителя американского внешнеполитического ведомства Клэя Ноэла, который ранее выразил обеспокоенность в связи с отказом в регистрации на президентских выборах оппозиционного политика Алексея Навального.

«Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», — написала Захарова в Facebook.

О негативном отношении Госдепартамента США к недопуску Навального к президентской гонке Ноэл рассказал в интервью ТАСС

В Евросоюзе также говорили о «серьезных сомнениях в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году».

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