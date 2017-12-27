400 ученых пожаловались Путину на реформу РАН

Группа из 400 ученых направила открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Авторы жалуются на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии» и утверждают, что «стиль и методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО)» мешают научной деятельности. Письмо опубликовано в газете «КоммерсантЪ».

Директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин рассказал изданию, что обращение вызвано «недовольством ходом реформы РАН, которое разделяет подавляющее большинство академического корпуса».

По мнению авторов письма, из-за реформы в стране «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», в рамках которой ученым пытаются навязать «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».

«Научные работники должны «планировать» — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману», — говорится в письме.

Ученые просят президента сменить юридический статус РАН, вернув ей при этом научные институты, которые сейчас подчиняются ФАНО.

Документ подписали более 400 академиков, членов-корреспондентов и ученых не из системы РАН.

В ФАНО не стали комментировать письмо ученых. Президент РАН Александр Сергеев заявил «Коммерсанту», что его коллеги по академии «вольны высказывать свое мнение». При этом добавил, что он, как и авторы письма, считает, что вопрос изменения статуса РАН назрел.

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