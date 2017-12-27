По делу Шакро Молодого задержан бывший начальник СУ СК по ЦАО Москвы

Бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко задержан в рамках расследования уголовного дела о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого, сообщает «Интерфакс».

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для Крамаренко меры пресечения.

Ранее Крамаренко проходил свидетелем по делу первого заместителя начальника главного следственного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова. Он давал развернутые показания, на которых основывалась вся суть обвинения, уточняет ТАСС . По данным РБК , Крамаренко является на данный момент сотрудником компании «Роснефть». Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, добавляет «КоммерсантЪ»

Летом 2016 года по делу о взятке от Захара Калашова (Шакро Молодого) были задержаны начальник управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров. По версии следствия, они получили €500 тыс. от Калашова за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения его соратнику Андрею Кочуйкову, задержанному после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.

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