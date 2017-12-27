По делу Шакро Молодого задержан бывший начальник СУ СК по ЦАО Москвы

Бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко задержан в рамках расследования уголовного дела о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого, сообщает «Интерфакс».
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для Крамаренко меры пресечения.
Летом 2016 года по делу о взятке от Захара Калашова (Шакро Молодого) были задержаны начальник управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров. По версии следствия, они получили €500 тыс. от Калашова за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения его соратнику Андрею Кочуйкову, задержанному после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.
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