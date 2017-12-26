Скончался композитор Владимир Шаинский

Телеканалу об этом сообщили близкие композитора. Шаинский скончался на 93-м году жизни.
В последнее время Владимир Шаинский тяжело болел. В частности, он лечился от рака желудка.
Композитор был автором многих известных песен для детей, в первую очередь, для мультфильмов «Чебурашка», «Крошка Енот», «2 × 2 = 4», «Школьный вальс», «Пока бьют часы» и других.
Владимир Шаинский родился в Киеве. С 2013 года он постоянно проживал в США. Шаинскому в 1986 году присвоили звание народного артиста РСФСР. В 1981 году композитор стал лауреатом Государственной премии СССР.