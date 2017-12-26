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Скончался композитор Владимир Шаинский

26.12.2017

Умер композитор Владимир Шаинский, сообщает во вторник, 26 декабря, телеканал «Культура».

Телеканалу об этом сообщили близкие композитора. Шаинский скончался на 93-м году жизни.

В последнее время Владимир Шаинский тяжело болел. В частности, он лечился от рака желудка. 

Композитор был автором многих известных песен для детей, в первую очередь, для мультфильмов «Чебурашка», «Крошка Енот», «2 × 2 = 4», «Школьный вальс», «Пока бьют часы» и других.

Владимир Шаинский родился в Киеве. С 2013 года он постоянно проживал в США. Шаинскому в 1986 году присвоили звание народного артиста РСФСР. В 1981 году композитор стал лауреатом Государственной премии СССР.

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