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В Евросоюзе усомнились в демократичности российских выборов без Навального

26.12.2017

Решение Центральной избирательной комиссии России о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в президентских выборах 2018 года, вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕС.

Европейский суд по правам человека признал, что Навальному было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство в России, отмечается в сообщении. 

В ЕС также надеются, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека допустят для наблюдения за выборами.

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