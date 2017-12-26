В Евросоюзе усомнились в демократичности российских выборов без Навального

Решение Центральной избирательной комиссии России о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в президентских выборах 2018 года, вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕС.



Европейский суд по правам человека признал, что Навальному было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство в России, отмечается в сообщении.



В ЕС также надеются, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека допустят для наблюдения за выборами.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:



Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию



Камингаут директора Бортникова



Крепость Россия: с удобствами

Суд суров, но можно не являться

«Это и есть реальный кандидат от бизнеса»