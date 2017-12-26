ЦИК допустил Собчак до предвыборной кампании

Центризбирком разрешил телеведущей Ксении Собчак участвовать в президентской гонке, сообщает во вторник, 26 декабря, «Дождь».
Собчак принесла документы в ЦИК накануне, 25 декабря. После их рассмотрения избирательная комиссия разрешила телеведущей открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать официальный сбор подписей в свою поддержку.
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