ЦИК допустил Собчак до предвыборной кампании

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Ситуация в Донбассе резко обострилась после того, как Москва в самом конце года отозвала своих военных из Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Востоке Украины (СЦКК). Почему — разбирался The New Times