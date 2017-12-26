Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

ЦИК допустил Собчак до предвыборной кампании

26.12.2017

Центризбирком разрешил телеведущей Ксении Собчак участвовать в президентской гонке, сообщает во вторник, 26 декабря, «Дождь».

Собчак принесла документы в ЦИК накануне, 25 декабря. После их рассмотрения избирательная комиссия разрешила телеведущей открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать официальный сбор подписей в свою поддержку.

Ксения Собчак баллотируется в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива». Ранее телеведущая представила свою предвыборную программу «123 трудных шага».

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

123 трудных шага Собчак

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

Камингаут директора Бортникова

Крепость Россия: с удобствами

Суд суров, но можно не являться

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.