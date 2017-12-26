Михаил Ходорковский выступил против бойкота выборов

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский высказался против бойкотирования голосования за президента России, к которому призвал оппозиционер Алексей Навальный, не допущенный до участия в выборах.
«Я по-прежнему не сторонник «бойкота на диване» — 90% таких «бойкотирующих» — просто безразличные люди. Надо поднять с дивана зад и высказать позицию в реале. Но человек имеет право агитировать за любое законное действие», — написал Ходорковский в Twitter.
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