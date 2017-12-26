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Арбитражный суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы»

26.12.2017

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти», сообщает во вторник, 26 декабря, ТАСС.

Таким образом производство по делу прекращено. Агентство добавляет, что обеспечительный арест с активов АФК «Система» будет сниматься поэтапно. Нефтяная компания выплатит «Башнефти» 80 млрд руб.

В мае «Роснефть» купила у государства «Башнефть», которую до конца 2014 года контролировала АФК. «Роснефть» подала иск о взыскании с АФК 170,6 млрд руб. убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 году. Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти» частично, постановив взыскать с «Системы» 136,3 млрд рублей. 8 декабря АФК объявила, что подаст иск к компаниям «Роснефть» и «Башнефть» о возмещении ущерба в размере 330,4 млрд руб. 22 декабря «Система» и «Роснефть» заключили мировое соглашение.


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