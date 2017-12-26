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Песков призвал проверить законность слов Навального о бойкоте голосования

26.12.2017

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы политика Алексея Навального не голосовать за главу государства в марте 2018 года нужно изучить на предмет соответствия законодательству, сообщает «Интерфакс».

«Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», — сказал Песков. 

В Кремле не считают, что недопуск Навального снизит легитимность президентских выборов и скажется на явке избирателей.

Центральная избирательная комиссия 25 декабря не допустила Навального до участия в выборах 2018 года, политик призвал своих сторонников бойкотировать голосование и не принимать в нем участие 18 марта. 

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении бороться за пост президента России, предложила Навальному стать ее доверенным лицом.

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