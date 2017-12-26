Павел Чиков об итогах «Агоры»

Мы много лет откладывали начало работы со Страсбургом, делая акцент на российских следователях и судах. Нам почти всё удавалось тут, но постепенно обозначились два тренда — (1) копились дела, по которым мы не проломили ситуацию внутри страны, и (2) сама система сползала в бред безнадежности.

Первые жалобы в ЕСПЧ от Агоры полетели в 2009, первые годы отправляли по десятку дел. Сильный рывок мы предприняли только в 2015, когда в Страсбург ушли 53 жалобы. Столько же направили в прошлом году.

На сегодняшний момент в производстве ЕСПЧ находятся жалобы 431 нашего заявителя. Из них больше половины — 230 — добавились в этом году.

Больше всего дел — 26 — касается именно участников протестных акций. В каждом деле, как правило, по несколько человек. В 102 из них — участники акции против коррупции 26 марта из 12 городов (тут пришлось многим попотеть, такого объема мы ее не переваривали). Только из Нижнего Новгорода в Страсбург ушла группа из 36 заявителей, наказанных за акцию в марте. 20 протестовавших и отбывших аресты отправились из Краснодара.

На втором месте дела тюремные — таких 16. Это жалобы на медицину, на удаленность отбывания наказания, условия содержания.

7 новых дел о пытках в полиции стало у нас в ЕСПЧ. Политические уголовные дела, включая Александра Белова-Поткина и Руслана Соколовского. Два новых иностранных агента, 6 экстремистов, столько же арестантов.

Некоторые отправленные жалобы пока называть не буду, узнаете о них в январе.

103 дела по состоянию на 1 января 2018 прошли коммуникацию. Туда входят 24 жалобы иностранных агентов, группа дел об экстремизме, пытки в полиции, медицина в тюрьме, Навальный, Голос, Pussy Riot, Болотка.

Суд по нашим делам вынес 12 решений, взыскал 226,000 евро. Почти половину суммы получили семьи двух запытанных в полиции мужчин — Дениса Выржиковского (60К евро) и Жавдата Хайруллина (48К евро).

За 2016 и 2017 в пользу заявителей ЕСПЧ присудил около 30 млн рублей по нашим делам. В наступающем году ждем прорыва по числу решений. Будем открывать новое для нас направление — работа по исполнению решений. Подотдел очистки готовится душить Минюст, МВД, ФСИН, суды.

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