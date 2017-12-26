В Воронеже возбудили уголовное дело об избиении ребенка в детсаду

Воспитатель детского сада в Воронеже неоднократно оскорбляла детей, била по голове и телу, выгоняла в коридор, ставила в угол и лишала полдника. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры, куда обратилась мать одного из воспитанников.
«Указанные действия со стороны воспитателя происходили регулярно и в отношении других воспитанников», — говорится в сообщении прокуратуры Воронежской области.
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