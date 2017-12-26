За год инвесторы вывели из РФ $900 млн

Газета пишет, что это самый большой отток капитала с момента введения против России санкций. За последнюю неделю инвесторы вывели $126 млн, что составило почти половину от средств, выведенных в декабре. При этом в 2017 году фонды развивающихся рынков привлекли более $60 млрд.
В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против РФ. К февралю администрация первого лица Соединенных Штатов должна подготовить список российских лиц, против которых будут введены индивидуальные санкции.