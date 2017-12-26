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За год инвесторы вывели из РФ $900 млн

26.12.2017

По данным Bank of America Merrill Lynch, в 2017 году суммарный отток инвестиций из российских фондов составил почти $900 млн, сообщат во вторник, 26 декабря, «КоммерсантЪ».

Газета пишет, что это самый большой отток капитала с момента введения против России санкций. За последнюю неделю инвесторы вывели $126 млн, что составило почти половину от средств, выведенных в декабре. При этом в 2017 году фонды развивающихся рынков привлекли более $60 млрд.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против РФ. К февралю администрация первого лица Соединенных Штатов должна подготовить список российских лиц, против которых будут введены индивидуальные санкции.


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