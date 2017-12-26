Александр Беглов может занять пост губернатора Петербурга

Назначенный 25 декабря на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов после марта 2018 года может занять кресло губернатора Санкт-Петербурга. Об этом пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на источники.
По словам собеседников издания, в задачи Александра Беглова накануне президентских выборов входят усиление контроля над протестной ситуацией в Петербурге и обеспечение достойной явки на участки. После марта 2018 года он может стать губернатором, считают в полпредстве. Таким образом, будет реализована схема аналогичная сценарию с Валентиной Матвиенко, которая в марте 2003 года была назначена на пост полпреда, а в октябре избрана губернатором вместо досрочно ушедшего в отставку Владимира Яковлева.
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