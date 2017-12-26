Патрушев назвал страны-источники телефонного терроризма

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил в интервью «Аргументам и фактам», что с сентября из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма на более чем 2500 объектах на всей территории РФ были эвакуированы около 1 млн человек. Звонки о минировании поступали в 75 регионах России.
«Подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа посредством IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии. Поэтому сегодня активизировано взаимодействие с иностранными партнерами, для того чтобы объединить усилия по розыску и привлечению к ответственности лиц, причастных к совершению таких преступлений», — заявил Патрушев.
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