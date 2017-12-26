Власти Калмыкии требуют от ТНТ извинений за эпизод в сериале

Постпредство Калмыкии при президенте России просит извиниться перед буддистами руководство телеканала ТНТ, сообщает республиканское информагентсво «Калмыкия». В сериале «Улицы» актеры в диалоге использовали буддийскую статуэтку, к которой прикреплен образ обнаженной женщины. Далее в беседе мужчины допустили некорректное, по мнению некоторых, сравнение.

«В адрес постоянного представительства Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации поступают многочисленные обращения от жителей республики. Поводом для этого послужил один их эпизодов сериала ТНТ «Улицы». Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство», — заявил заместитель постоянного представителя Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев.

The New Times

В письме в адрес телеканала он прсит руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае он оставляет за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы. Ранее ТНТ уже пришлось извиняться перед жителями и властями Ингушетии. Тогда поводом стала сценка в юмористическом шоу, в которой героем стала женщина из Ингушетии, оказывающая эскорт-услуги.

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