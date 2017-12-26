WP рассказала о воздействии российской разведки на мнение украинцев через соцсети

В 2014 году военная российская разведка с помощью фальшивых аккаунтов в социальных сетях дезинформировала население Украины, пишет The Washington Post.

«27 февраля, когда здание крымского парламента было захвачено, были созданы четыре группы в Facebook и ВК, чтобы побудить крымчан поддержать отделение от Украины», — приводит газета один из примеров, ссылаясь на секретный доклад главного управления Генерального штаба РФ.

Вообще дезинформация велась через 30 групп в социальных сетях, где оперативники под видом обычных украинцев высказывались против участников митинга на Майдане.

WP отмечает, что трудно оценить истинное влияние информационной деятельности российской военной разведки на Украину. Но сами авторы доклада оценили работу положительно: «подавляющее большинство пользователей социальных сетей согласились с опубликованными аргументами и поддержали позиции авторов».

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