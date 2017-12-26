FIFA: ЧМ-2018 состоится и без Мутко на посту президента РФС

Приостановка деятельности вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту президента Российского футбольного союза (РФС) не повлияет на проведение Чемпионата мира по футболу, сообщили в FIFA.

«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию Чемпионата мира по футболу следующим летом. FIFA, правительство РФ, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к Чемпионату мира по футболу по плану», — цитирует сообщение пресс-службы FIFA «Ведомости».

Мутко приостановил свою деятельность в качестве президента РФС на полгода, временно исполняющим обязанности станет гендиректор союза Александр Алаев.

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