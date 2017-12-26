Эксперты ГАЗ считают: водитель автобуса, сбившего людей в Москве, не воспользовался тормозами

На место аварии, где 25 декабря автобус въехал в подземный переход и сбил пешеходов, прибыли специалисты Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ».
«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — сообщили в компании-изготовителе, передает РБК.
Это не окончательные результаты расследования. В ГАЗ уточняют, что причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз.
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