Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении бороться за пост президента России, предложила политику Алексею Навальному, которому Центризбирком отказал в регистрации кандидатом на выборах, стать ее доверенным лицом.
«Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск до выборов чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей. Но это лишний раз доказывает нам, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы… Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — написала она в Instagram.
Центральная избирательная комиссия 25 декабря не допустила Навального до участия в выборах 2018 года, политик призвал своих сторонников бойкотировать голосование и не принимать участие в голосовании 18 марта.
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