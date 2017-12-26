Гендиректора «Воентелекома» задержали по подозрению в хищении

В Москве задержан гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов. Он подозревается в хищении около полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
25 декабря сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления СКР провели обыски в служебном кабинете, а затем и в автомобиле Давыдова. После этого предъявили ему постановление о задержании на 48 часов в качестве подозреваемого и отвезли его в здание на допрос. Все эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного еще в 2013 году.
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