Алексей Венедиктов: «Это хуже чем преступление. Это Ошибка»

Считал и считаю, что отказ в регистрации Алексея Навального юридически сомнителен и политически недальновиден.

Выборы мэра Москвы в 2013 году показали, что Алексей Анатольевич пользуется значительной поддержкой избирателей.

Решение Европейского суда по правам человека, а затем и Верховного суда РФ показали, что уголовные дела и приговоры против него возбуждены и проведены в судах с большим количеством отклонений от УК и УПК, содержат политические мотивы и, вследствие этого, должны быть отменены.



Любой беспристрастный наблюдатель, не являющийся избирателем Алексея Навального, увидит невооруженным взглядом политическую подоплеку недопуска его к президентской избирательной кампании.

Это неправильное токсичное решение.

И, цитируя великого Талейрана, отмечу – «Это хуже чем преступление. Это Ошибка»

Будем наблюдать.

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