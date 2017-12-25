Александр Плющев: выборы будут неинтересными

Дмитрий Колезев пишет про бесперспективность бойкота. Все вспоминают, что сам Навальный несколько лет назад говорил о бесперспективности бойкота.
Именно поэтому, думаю, Навальный будет настаивать на слове «забастовка». В отличие от бойкота, забастовка активна. Бойкот — это «мы не идем», а забастовка — «мы не только сами не идем, мы делаем все, чтобы как можно большее число людей не пошли».
Оправдается ли надежда на эти ресурсы? Принесут ли они хоть сколько-нибудь заметный эффект? Неочевидно. Ясно, что сотрудникам штабов придется нелегко. И что выборы будут неинтересными, неважно, что там насчет Собчак и Грудинина.