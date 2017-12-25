В мэрии Москвы рассказали о состоянии пострадавших у метро «Славянский бульвар»

После того, как автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в больницах находятся девять человек. Еще двое отказались от госпитализации. Четыре человека погибли на месте, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Власти опубликовали список погибших и пострадавших в результате аварии.

— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;

— неизвестная, 45 лет;

— неизвестный;

— неизвестный, 18 лет.

Пострадавшие:

— Бабич Людмила Викторовна, 54 года. ГБУЗ «ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы» (состояние средней степени тяжести);

— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет. ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы» (состояние средней степени тяжести);

— Дороган Морин Витальевич, 45 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

— Дронова Алена Александровна, 27 лет. ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы» (состояние средней степени тяжести);

— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год. ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы» (состояние средней степени тяжести);

— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы» (состояние средней степени тяжести);

— Титова Наталья Николаевна, 34 года. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы» (состояние средней степени тяжести);

— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы» (состояние средней степени тяжести);

— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Юдина Департамента здравоохранения Москвы» (ГКБ № 7) (состояние средней степени тяжести);

— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет. ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы» (состояние средней степени тяжести).

Открыта горячая линия столичного Департамента здравоохранения.Телефоны горячей линии: 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03. Телефон горячей линии открыт также на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775-17-17.

После ЧП в Москве проверят все автобусные парки.

«Сейчас выясняем причины происшествия. Дал поручение проверить все автобусные парки, контрольные службы по выпуску подвижного состава. Сочувствую погибшим и пострадавшим. Вся необходимая помощь им будет немедленно оказана. Дальше проведем расследование, и, конечно, виновные должны быть наказаны», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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