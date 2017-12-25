Алексей Навальный призвал к «забастовке избирателей»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о бойкоте президентских выборов на своем канале Навальный Live. Он заявил, что штабы его команды в городах России не будут распущены. Активисты будут следить за явкой избирателей 18 марта 2018 года. По мнению Навального, именно фальсификация явки сейчас станет основной целью команды Кремля. Также сторонники оппозиционера намерены агитировать за отказ принимать участие в голосовании.

Ранее 25 декабря ЦИК отказала команде Навального в регистрации, тем самым не допустив политика до президентских выборов.

The New Times