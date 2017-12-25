ЦИК отказала в регистрации группе сторонников Навального

25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ на заседании рассмотрела документы ряда претендентов в кандидаты на предстоящих президентских выборах. Группа поддержки оппозиционного политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального получила отказ в регистрации.
Причиной отказа стала неснятая судимость, имеющаяся у Навального, сообщили в ЦИК. Председатель ЦИК Элла Памфилова при этом отметила, что документы, предоставленные Навальным в избирком, не имеют изъянов.
«ЕСПЧ не в праве отменять решения национальных судов», — заметил на это член ЦИК Борис Эбзеев.
В итоге ЦИК поддержала постановление об отказе в регистрации группе поддержки избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Алексея Навального.Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
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