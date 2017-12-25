ЦИК отказала в регистрации группе сторонников Навального

25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ на заседании рассмотрела документы ряда претендентов в кандидаты на предстоящих президентских выборах. Группа поддержки оппозиционного политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального получила отказ в регистрации.

Причиной отказа стала неснятая судимость, имеющаяся у Навального, сообщили в ЦИК. Председатель ЦИК Элла Памфилова при этом отметила, что документы, предоставленные Навальным в избирком, не имеют изъянов.

Навальный, выступая на заседании, заявил, что его не пустили на выборы, так как он борется с коррупцией. Судимость не имеет к этому решению никакого отношения, так как приговоры «были сфальсифицированы» и отменены Европейским судом по правам человека.

«ЕСПЧ не в праве отменять решения национальных судов», — заметил на это член ЦИК Борис Эбзеев.

В итоге ЦИК поддержала постановление об отказе в регистрации группе поддержки избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Алексея Навального.

The New Times

Читайте также:



Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию



Камингаут директора Бортникова



Утраченная Олимпиада



Война как по заказу



Пазлы «Армата», «Царская водка» и елка-куб

