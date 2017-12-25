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В Москве автобус въехал в подземный переход у метро

25.12.2017

В Москве автобус выехал на тротуар в районе станции метро «Славянский бульвар» и съехал в подземный переход. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщает «Интерфакс».

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в результате 5 человек погибли, 15 пострадали. Основной версией ЧП в полиции считают техническую неисправность автобуса. 

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