В Москве автобус въехал в подземный переход у метро

В Москве автобус выехал на тротуар в районе станции метро «Славянский бульвар» и съехал в подземный переход. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщает «Интерфакс».

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», — рассказал собеседник агентства.

The New Times

По его данным, в результате 5 человек погибли, 15 пострадали. Основной версией ЧП в полиции считают техническую неисправность автобуса.