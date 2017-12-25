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Помощником президента по вопросам местного самоуправления назначен Николай Цуканов

25.12.2017

Президент России Владимир Путин назначил своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова на должность помощника по вопросам местного самоуправления. Полпредом в СЗФО стал Александр Беглов ранее занимавший пост полпреда в Центральном федеральном округе.

Полпредом в ЦФО стал освобожденный от должности губернатора Воронежской области Алексей Гордеев.

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