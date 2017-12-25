Леонид Волков: 19 марта снова посчитаемся

На митинги к Навальному ходят одни школьники, говорили они. Да и те не ходят, вот же фоточки с дрона, тут 200 человек, говорили они. А если кто и ходит, так это только в Москве, говорили они. А те, что все же приходят, — так это исключительно ради селфи с обезьянкой, говорили они. Штабы регионах-то вообще не работают, только фото в инстаграм, говорили они.

24 декабря в 20 городах России штабы Навального провели собрания избирателей по выдвижению кандидатуры Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России — в полном соответствии с установленной законом «О выборах Президента РФ» процедурой.

Что это значит? Что в каждом из городов, в присутствии представителей ЦИК РФ, под протокол, с поименной регистрацией, собрались 500 совершеннолетних, обладающих активным правом российских избирателей, на морозе, в ходе длинной и скучной процедуры, выполнили все необходимые формальности.



Всего в этих беспримерных собраниях приняли участие около 15 000 избирателей. И если я о чем-то жалею, так это о том, что мы решили, отчасти вынужденно, сэкономить, и ограничились 20 городами — могли бы легко сделать и 30, и 40, а при некотором напряжении сил, пожалуй, и в каждом городе, где есть штаб.

И тем не менее, то, что у нас вчера получилось (и чем я безмерно горжусь и за что от всего сердца благодарю всю команду — и федеральный штаб, и региональные, и всех участников собраний) — не имеет прецедента в российской истории.

Никогда еще выдвижение кандидата в президенты не было таким народным.

Так что им надо бы придумать уже что-то получше.

Ну, например: «Путин Навального вовсе не боится, ему плевать, рейтинг Навального 1%, и выборы это покажут». Придумайте вот это, и можете три месяца крутить эту пластинку.

Ну а 19 марта снова посчитаемся.

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