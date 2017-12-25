Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Алексей Гордеев освобожден от должности губернатора Воронежской области

25.12.2017

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил врио главы региона мэра Воронежа Александра Гусева. Указ  «О досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области» опубликован на сайте Кремля

«Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию. Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области», — говорится в документе.

Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

Камингаут директора Бортникова

Утраченная Олимпиада

Война как по заказу

Пазлы «Армата», «Царская водка» и елка-куб

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.