Алексей Гордеев освобожден от должности губернатора Воронежской области

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил врио главы региона мэра Воронежа Александра Гусева. Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области» опубликован на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию. Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области», — говорится в документе.
Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.
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