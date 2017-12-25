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Россия просит вернуть Керимова под гарантии его участия в расследовании

25.12.2017

Совет Федерации России обратился к Франции с просьбой дать возможность сенатору Сулейману Керимову вернуться в Москву. Как сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко, Керимов будет взаимодействовать с французскими органами следствия тогда, когда это необходимо.

«Мы получили решение президиума дагестанского парламента, который обратился к нам, с тем, чтобы мы оказали содействие, чтобы господин Керимов мог исполнять свои обязанности представителя законодательного органа власти от Дагестана, защищать права граждан Дагестана, выполнять свои полномочия. Это дало нам право обратиться во Францию с тем, чтобы они разрешили господину Керимову вернуться в Россию при гарантиях, что он будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия, являться туда, когда это будет необходимо, под гарантии российской стороны», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Его отпустили под залог, он не имеет права покидать страну. 

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