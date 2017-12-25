Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными





«Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ДНР и ЛНР и Украиной», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе миротворческой встречи с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, передает



Патриарх Кирилл подчеркнул, что в списки не вошли все, кто находится в плену, и выразил надежду на продолжение диалога. Обмен должен состояться 27 декабря. Украина освободит 306 человек, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР 74 пленных.«Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ДНР и ЛНР и Украиной», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе миротворческой встречи с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, передает ТАСС Патриарх Кирилл подчеркнул, что в списки не вошли все, кто находится в плену, и выразил надежду на продолжение диалога.

Стороны конфликта договорились обменивать пленных «всех на всех» в рамках Минских соглашений в 2015 году. Но процесс обмена в последний год не проводился. Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук попросил президента РФ Влдимира Путина вмешаться в переговоры об обмене пленными 15 ноября. Путин провел телефонные переговоры с лидерами самопровозглашенных республик на следующий день.

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