Новогодние госзакупки в России составили 4,5 млрд руб.

С 1 июля по 18 декабря 2017 года по поисковому слову «новогод…» состоялись около 5500 торгов на общую сумму 4,5 млрд руб. Таковы данные исследования The New Times, изучившего сайт госзакупок.

Бóльшая часть закупок приходится на детей и, в первую очередь, на различные сладости. Также в детские подарки кладут настольные игры, маски и книги. Так ФГУП «Охрана» Росгвардии детям сотрудников подарит кроме прочего «Энциклопедию про собак с дополненной реальностью». В техзадании отмечается: «Мобильное приложение имеет обучающе-развивающий контент, технологию дополненной реальности, а также взаимодействие посредством обмена 3D-модели, тем самым, стирая грань между виртуальностью и реальностью, развивая у пользователя мышление, фантазию, способность получать информацию, используя современные инновационные технологии».

На главный атрибут Нового года в России — кремлевскую ель потратят около 6 млн руб. Деньги потратят на монтаж, украшение, обслуживание и демонтаж новогодней ели на Соборной площади Московского Кремля.

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