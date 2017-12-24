На акцию «День свободных выборов» пришли несколько сотен человек

В сквере имени Лермонтова выступили депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина. Они призвали всех стать наблюдателями в день голосования 18 марта 2018 года. Именно благодаря работе наблюдателей оппозиция смогла победить на муниципальных выборах в Красносельском районе, отметил Яшин. Галямина напомнила, что в ближайшее время состоятся не только выборы президента РФ, но и мэра Москвы, и депутатов гордумы. Люди скандировали «Мы здесь власть», «Россия будет свободной» и «Путин — вор».

Акция прошла в формате сбора граждан. На нее пришли несколько сотен людей. Полиция в ход мероприятия не вмешивалась. Суд ранее запретил проведение районного праздника, полиция не дала установить в сквере сцену. Поэтому Яшин и Галямина выступали с помощью громкоговорителя.

Алексей Навальный на встречу не пришел. Он объяснил, что занят подачей документов в ЦИК.