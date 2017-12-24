Яшина перед собранием граждан предупредили о недопустимости нарушения закона

За полчаса до начала акции «День свободных выборов» полиция пришла к организатору мероприятия Илье Яшину, рассказал он в социальных сетях. Как передает «Дождь», политику зачитали предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона. Выслушав его, Яшин отправился в Лермонтовский сквер, где собираются люди.

Ранее «День свободных выборов» был запланирован как районный праздник, но суд запретил его проведение. Яшин объявил об изменении формата акции на собрание граждан, которое не требует согласования.

Между тем в ГУ МВД по Москве сообщили , что публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями и просят воздержаться от участия в акции.

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