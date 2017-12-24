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Полиция решила не препятствовать проведению «Дня свободных выборов»

24.12.2017

Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что полиция убрала заграждения и полностью разблокировала сквер имени Лермонтова, где планируется провести мероприятие под названием «День свободных выборов».

«Обещают никого не задерживать. Понимают, что подписанное мной распоряжение о собрании граждан — законно», — написал Яшин в Twitter.

Ранее он объявил, что акция состоится в формате собрания граждан. Перед этим провести мероприятие в формате праздника власти запретили. 

Между тем в ГУ МВД по Москве сообщили, что публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями и просят воздержаться от участия в акции.

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