Полиция решила не препятствовать проведению «Дня свободных выборов»

Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что полиция убрала заграждения и полностью разблокировала сквер имени Лермонтова, где планируется провести мероприятие под названием «День свободных выборов».«Обещают никого не задерживать. Понимают, что подписанное мной распоряжение о собрании граждан — законно», — написал Яшин в Twitter.
Ранее он объявил, что акция состоится в формате собрания граждан. Перед этим провести мероприятие в формате праздника власти запретили.
Между тем в ГУ МВД по Москве сообщили, что публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями и просят воздержаться от участия в акции.
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